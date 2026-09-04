Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации из-за угроз Украины

Россия направила срочное обращение генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации (ICAO) в связи с угрозами Украины в адрес гражданской авиации.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что Россия неизменно привержена обеспечению безопасности гражданской авиации.

«Россия категорически отвергает выпущенные украинскими властями уведомления NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства Российской Федерации. Москва призвала ICAO осудить неправомерное вмешательство украинского режима в деятельность гражданской авиации и создание для неё прямых угроз, а также принять адресные меры, нацеленные на прекращение со стороны Украины этих действий», — говорится в сообщении МИД России.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве закрытием воздушного пространства России.