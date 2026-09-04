В подвале многоэтажного дома в Узбекистане обнаружили искусственный бассейн с акулами - ВИДЕО

В узбекском городе Фергана в подвале многоквартирного дома выявили искусственный бассейн, в котором местный житель разводил рыбу, в том числе сиамских акул.

Об этом сообщила территориальная инспекция по контролю в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ферганской области.

В ходе проверки инспекторы установили, что собственник одной из квартир самовольно оборудовал часть подвального помещения под бассейн. Для его функционирования также использовалась питьевая вода без соответствующего разрешения.

Мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Кроме того, ему выдали предписание в течение 15 дней освободить подвальное помещение и привести его в первоначальное состояние.

По факту незаконного использования питьевой воды также составлен соответствующий протокол.

В инспекции напомнили, что использование подвальных помещений и других мест общего пользования в многоквартирных домах с нарушением установленных требований запрещено.