Зеленский подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье — Киев.

Об этом Зеленский написал в телеграм-канале.

«Мы готовимся к этому визиту. Состоялось совещание с нашей широкой дипломатической командой — именно с теми, кто работает с американской стороной. И так же, как это было во время предыдущих дипломатических визитов представителей США, мы обеспечим нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть», — отметил он.

Президент Украины призвал Россию также обеспечить прекращение воздушных ударов на период, необходимый для проведения переговоров и решения связанных с визитом американской стороны логистических вопросов.

«Наша цель — максимально конструктивный и содержательный визит и переговоры с американской стороной. Надо искать реальные варианты, как эту войну направить к завершению. Посмотрим, какие предложения есть у Стива и Джареда и что им на это ответят в Москве», — сказал Зеленский.