В Британии допустили проведение референдума об упразднении Палаты лордов

Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил о готовности добиваться упразднения Палаты лордов, если она станет препятствовать реализации программы партии.

Как сообщает Sky News, в случае победы на следующих выборах Фараж намерен объявить «национальный режим чрезвычайной ситуации» и добиться принятия ключевых законопроектов в течение первых 100 дней.

По его словам, Палата общин будет работать практически без перерывов — шесть дней в неделю, включая выходные, пока необходимые законы не будут приняты.

Фараж заявил, что рассчитывает на сотрудничество со стороны Палаты лордов. Однако в случае сопротивления он готов назначить сотни новых пэров, чтобы сформировать большинство. Если и этот вариант не сработает, политик намерен вынести вопрос об упразднении Палаты лордов на референдум.

Кроме того, лидер Reform UK пообещал провести реформу государственной гражданской службы. В случае если чиновники откажутся выполнять программу партии, Фараж намерен заменить руководителей ведомств представителями бизнеса.

Политик также раскритиковал премьер-министра Великобритании Энди Бернэма, заявив, что его партии не понадобится десять лет для достижения результатов — достаточно будет первых 100 дней. Министрам, которые не справятся со своими обязанностями, Фараж пообещал увольнение.