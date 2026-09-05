Владимир Зеленский анонсировал переговоры с делегацией США в Киеве 6 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 6 сентября в Киеве пройдут переговоры с американской делегацией по урегулированию конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, представители президента США уже начали работу с российской стороной. На завтра запланирована встреча с прибывающими в Киев Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. На период дипломатических мероприятий Киев объявил о готовности соблюдать временное перемирие: с текущего момента и до конца понедельника ВС Украины воздержатся от воздушных ударов по Москве, аналогичных шагов ожидают и от российской стороны в отношении украинской столицы.