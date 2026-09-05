В Иране заявили о переходе к стратегии превентивных операций в случае угрозы
Вооруженные силы Ирана заявили о готовности проводить упреждающие военные операции в ответ на угрозы национальной безопасности.
Как передает 1news.az со ссылкой на IRIB, об этом сообщил официальный представитель иранской армии бригадный генерал Мохаммад Акраминия.
Он заявил, что речь идет о существенном изменении военной стратегии страны.
"Повсюду, где мы фиксируем угрозу, мы будем осуществлять превентивные операции. Наша военная доктрина претерпела сдвиг в направлении превентивной обороны и операций по сдерживанию", - добавил генерал.
Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на материалы американских спецслужб и оценки аналитиков сообщала, что Тегеран в течение шести месяцев противостояния с Вашингтоном значительно укрепился в уверенности относительно собственного военного потенциала.