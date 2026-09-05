 В Иране заявили о переходе к стратегии превентивных операций в случае угрозы | 1news.az | Новости
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В Иране заявили о переходе к стратегии превентивных операций в случае угрозы

First News Media09:01 - Сегодня
В Иране заявили о переходе к стратегии превентивных операций в случае угрозы

Вооруженные силы Ирана заявили о готовности проводить упреждающие военные операции в ответ на угрозы национальной безопасности.

Как передает 1news.az со ссылкой на IRIB, об этом сообщил официальный представитель иранской армии бригадный генерал Мохаммад Акраминия.

Он заявил, что речь идет о существенном изменении военной стратегии страны.

"Повсюду, где мы фиксируем угрозу, мы будем осуществлять превентивные операции. Наша военная доктрина претерпела сдвиг в направлении превентивной обороны и операций по сдерживанию", - добавил генерал.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на материалы американских спецслужб и оценки аналитиков сообщала, что Тегеран в течение шести месяцев противостояния с Вашингтоном значительно укрепился в уверенности относительно собственного военного потенциала.

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