Трамп: США заработали на ЧМ-2026 более $18 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что чемпионат мира по футболу 2026 года принес американской экономике свыше $18 млрд.

Как передает 1news.az, об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

Он также отметил, что благодаря проведению мундиаля в стране было создано более 160 тыс. рабочих мест.

«Один только чемпионат мира по футболу принес нашей экономике более $18 миллиардов и обеспечил работой свыше 160 тыс. человек!» — указал Трамп.

ЧМ-2026 прошел с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Турнир стал историческим, поскольку впервые в нем участвовали 48 национальных команд. Незадолго до этого глава ФИФА Джанни Инфантино в интервью порталу Blue Sport допустил, что международная федерация может изучить вопрос о расширении числа участников чемпионата мира до 64 сборных.