Латвия и Литва намерены прекратить транзит зерна из РФ через свои порты

Латвия и Литва рассматривают возможность прекращения транспортировки зерна РФ через свои порты. С таким утверждением выступило агентство Reuters.

По его информации, правительство Латвии во вторник проведет заседание, на котором обсудит возможность полного запрета на экспорт зерна РФ через страну.

Литва, в свою очередь, заявила о неприемлемости экспорта российского зерна через свои порты, хотя пока и не назвала конкретных мер. «Экспорт российского зерна с использованием литовской инфраструктуры противоречит нашим ценностям», — приводит агентство слова премьер-министра страны Миндаугаса Синкявичюса.

Источник: ТАСС