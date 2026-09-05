В ЕС намерены усилить давление на соцсети из-за радикализации молодежи

Уполномоченный ЕС по борьбе с терроризмом Бартьян Вегтер считает необходимым усилить давление на социальные платформы, чтобы исключить радикализацию молодежи в интернете.

Об этом он заявил газете Financial Times (FT).

По словам Вегтера, в ЕС значительно выросло число несовершеннолетних, вовлеченных в террористические атаки. Характер угроз изменился: вместо крупных атак все чаще происходят мелкие нападения, совершаемые лицами, радикализировавшимися из-за онлайн-контента. «Можно назвать это терроризмом по запросу», — приводит газета слова Вегтера.

Он отметил, что действующее законодательство ЕС не в полной мере решает проблему, поскольку значительная часть материалов, разжигающих ненависть и вражду, не подпадает под прямое определение террористического контента. Вегтер подчеркнул, что для работы с платформами идеальным является сочетание давления и диалога, и констатировал, что «безнаказанность социальных сетей подошла к концу».

По данным Европола, в прошлом году в ЕС было зарегистрировано 45 терактов, включая предотвращенные, причем более половины из них имели мотивы религиозного фанатизма, отмечает газета.



Источник: ТАСС