Оба пилота разбившегося на авиашоу в Греции истребителя F-4 Phantom погибли - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Два летчика потерпевшего крушение истребителя F-4 Phantom погибли. Эту информацию подтвердило Афинское Македонское агентство новостей, ссылаясь на заявление местных властей.

Согласно официальным данным, тела обоих пилотов были обнаружены поисково-спасательными группами непосредственно на месте падения самолета в море, недалеко от побережья около Афин.

21:04

В Греции во время авиашоу на авиабазе Танагра, расположенной недалеко от Афин, потерпел крушение двухместный истребитель F-4 Phantom Военно-воздушных сил страны.

Представитель ВВС Греции сообщил, что на месте происшествия развернута поисково-спасательная операция.

Источник: Day.Az