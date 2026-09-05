Военные США атаковали три иранских танкера в ответ на ракетный удар КСИР

Вооруженные силы США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам после того, как Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предпринял попытку нанести удар по американским кораблям в регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Инцидент произошел 5 сентября после того, как КСИР запустил баллистические ракеты по двум кораблям ВМС США, патрулировавшим местные воды. В результате враждебных действий никто не пострадал, а американский авианосец и эсминец не получили ущерба. В ответ американские войска вывели из строя танкер Downy у острова Харк и танкер Stark 1 у города Джаск. Кроме того, в Оманском заливе был уничтожен незагруженный танкер Kylo, по которому нанесли несколько ударов после эвакуации команды.