Переговоры Турции и России о продаже С-400 третьей стране вышли на завершающий этап

Анкара и Москва вышли на завершающий этап согласования вопроса о продаже зенитных ракетных систем С-400, приобретенных Турцией у России, третьей стране.

По информации газеты Yeni Akit, значительный прогресс в этом вопросе был достигнут во время контактов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстане, а в качестве потенциального покупателя комплексов рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты.

Закупка российских систем ранее стала причиной исключения Турции из программы истребителей F-35 и главным камнем преткновения в отношениях с США. Потенциальное разрешение этой ситуации способно устранить ключевое препятствие для возвращения Анкары в программу F-35. Ранее российская сторона также подтверждала, что контакты относительно будущего данных комплексов продолжаются.