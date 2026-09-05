Мадрид взял порт Сеуты под контроль ради лагеря для мигрантов

Центральное правительство Испании взяло под свой контроль порт в автономном эксклаве Сеута и разрешило развернуть там временный палаточный лагерь для мигрантов.

Министр транспорта Оскар Пуэнте подписал соответствующий приказ вопреки сопротивлению регионального правительства во главе с президентом Хуаном Хесусом Вивасом.

Местные власти заявляли, что портовая зона критически важна для жизнеобеспечения анклава, а в непосредственной близости от выбранного места находится топливный терминал. Ранее региональная администрация также отклонила варианты размещения мигрантов в спортивных объектах и бывшем военном госпитале. Параллельно в районе Лос-Росалес возводится еще один лагерь на 900 человек, что вызвало волну протестов среди местных жителей.