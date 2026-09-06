Вулкан Семеру в Индонезии выбросил столб пепла на высоту 4700 метров - ВИДЕО

В индонезийской провинции Восточная Ява зафиксировано извержение вулкана Семеру, в ходе которого пепел поднялся на высоту 4700 метров над уровнем моря.

По данным агентства Antara и наблюдательного пункта Семеру, подземная активность продолжалась около 102 секунд, а образовавшееся облако пепла направилось на восток.

В связи с извержением населению рекомендовано отказаться от отдыха на открытом воздухе в радиусе 13 км от вулкана, особенно вблизи реки Бесук Кобокан. Нахождение в пятикилометровой зоне от кратера полностью запрещено из-за угрозы выброса раскаленной породы. Специалисты отмечают необходимость соблюдать повышенную осторожность вблизи рек Бесук Кобокан, Бесук Банг, Бесук Кембар и Бесук Сат, способных переносить опасные грязевые потоки (лахары).

Тем временем крупнейший индонезийский аэропорт Сукарно-Хатта в Джакарте приостановил работу из-за распространения пепла после извержения другого вулкана — Анак-Кракатау. Кроме того, активность фиксируется и на других участках региона: 1 сентября извержение вулкана Синабунг на острове Суматра сопровождалось выбросом столба пепла на высоту около 3,5 км.