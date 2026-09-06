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В Оманском заливе после ракетного удара ВС США затонул иранский танкер

First News Media09:27 - Сегодня
В Оманском заливе после ракетного удара ВС США затонул иранский танкер

Иранский нефтяной танкер M/T Kylo затонул в Оманском заливе после ракетного удара со стороны США. Как сообщило Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM), атака стала ответом на неудачные попытки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обстрелять американские военные корабли.

В заявлении ведомства отмечается, что танкер получил критические повреждения и затонул в результате действий американских военнослужащих. Опубликованные CENTCOM кадры фиксируют попадание нескольких ракет по корпусу судна, после чего на нем начался сильный пожар, приведший к полному уничтожению и погружению танкера на дно.

Помимо M/T Kylo, в рамках той же серии ударов американские силы вывели из строя еще два иранских танкера — M/T Downy и M/T Stark 1. В Вашингтоне подчеркнули, что подобные меры направлены на разрушение теневой инфраструктуры, финансирующей военные операции Ирана.

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