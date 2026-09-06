Украина атаковала беспилотниками НПЗ в Рязани и города юга России

В ночь на 6 сентября Украина нанесла удары беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу в российском городе Рязань, а также атаковала ряд других регионов страны. Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные органы власти.

По информации Telegram-канала Exilenova Plus, в городе Батайск Ростовской области сработали системы противовоздушной обороны. Издание Astra сообщило, что взрывы также были слышны в Ростове-на-Дону. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил факт атаки и проинформировал, что в городе повреждены три жилых дома, а один ребенок госпитализирован.

Кроме того, по данным Exilenova Plus, удары беспилотников зафиксированы по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани, на месте происшествия возник пожар.