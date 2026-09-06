ОПЕК+ планирует пересмотреть базовые уровни добычи для расчета квот на 2027 год

На встрече 6 сентября страны ОПЕК+, скорее всего, не станут менять параметры добычи нефти на октябрь. Участники альянса намерены в первую очередь заняться пересмотром базовых уровней добычи, которые будут применяться для расчета квот на 2027 год, из-за чего дальнейшее наращивание поставок может быть временно поставлено на паузу.

В августе группа уже согласовала увеличение производства на сентябрь, завершив поэтапный отказ от добровольных сокращений на 1,65 миллиона баррелей в сутки, введенных в 2023 году. При этом фактическая добыча ряда участников по-прежнему держится ниже установленных целевых показателей.

Дополнительное влияние на рынок оказывает конфликт вокруг Ирана и перебои с экспортными поставками нефти через Ормузский пролив, на фоне чего решения ОПЕК+ в последнее время имеют меньший вес. У организации также сохраняется еще один пакет ограничений, охватывающий большинство из 21 страны-участницы и действующий до конца 2026 года. Обсуждение новых базовых уровней пройдет позднее в текущем году, в связи с чем в четвертом квартале альянс может воздержаться от дальнейшего увеличения добычи.