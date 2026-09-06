Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику Испании после кризиса в Сеуте

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес Испании, заявив об отсутствии контроля над государственными границами. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Очень печально то, что происходит в Испании, стране с нулевым контролем над своими границами», — написал Трамп.

Поводом для критики стал масштабный миграционный кризис в испанском эксклаве Сеута на севере Африки, где произошел массовый прорыв границы прибывшими со стороны Марокко людьми. Ранее ситуация в королевстве уже вызывала резонанс на фоне внутриполитического давления на правительство премьер-министра Педро Санчеса и массовых протестов.