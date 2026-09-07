 Трамп поддержал идею переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Трамп поддержал идею переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка - ВИДЕО

First News Media09:07 - Сегодня
Трамп поддержал идею переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп поддержал в Truth Social предложение переименовать американский штат Нью-Мексико в Нью-Америка.

"Многие предлагали переименовать Нью-Мексико - один из самых известных штатов, где когда-либо фальсифицировали результаты выборов, - в Нью-Америка. Это звучит гораздо престижнее и красивее для жителей этого потенциально невероятного штата. Вау, мне это нравится!" - написал глава государства. Под записью на сгенерированном с помощью ИИ видео президент меняет название штата на табличке у дороги в Нью-Мексико под хит YMCA группы Village People и танцует.

Согласно американской конституции, федеральное правительство не может менять название штатов, это прерогатива их властей и жителей. Соответствующие поправки должны быть внесены в законодательство штата после одобрения нового названия законодательным органом, а затем и населением на референдуме. В случае утверждения предложения власти штата информируют Конгресс и правительство США об изменениях. СМИ Нью-Мексико сообщили, что жители не поддержат идею переименования.

Ранее президент подписал указы, согласно которым Мексиканский залив и озеро Онтарио были переименованы в Американский залив и озеро Америка соответственно. Распоряжения изменяют порядок упоминания этих мест федеральным правительством и на федеральных картах. Однако преемники Трампа на посту президента могут подписать указы, отменяющие эти изменения. 

Источник: ТАСС

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