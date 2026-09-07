Траур в Непале: страна скорбит о 1,3 тыс. жертв катастрофического наводнения

День траура проходит в Непале в память о более чем 1,3 тыс. жертв наводнения, произошедшего на реке Бхоте-Коши в районе Расува 26 августа.

Государственные флаги приспущены на зданиях правительственных учреждений в республике и ее дипломатических представительств за рубежом. Верующие посещают храмы и молятся о спасении близких.

26 августа на севере Непала возник мощный паводок. Причиной стал сход лавины на границе с Китаем, примерно в 20 км к северо-востоку от погранперехода «Расувагадхи». Поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 км, разрушив населенные пункты и затопив большую территорию.

Стихийное бедствие лишило крова 32 тыс. семей, уничтожило около 7 500 домов и серьезно нарушило работу жизненно важной инфраструктуры в центральной части Непала. Почти 5 тыс. человек, включая 589 иностранных граждан, числятся пропавшими без вести.