Новые подробности гибели трехмесячного малыша в Гёйчае: о чем рассказали очевидцы - ОБНОВЛЕНО

Стали известны новые подробности несчастного случая, произошедшего в Гёйчайском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, мать младенца, местная жительница Нигяр Абдуллаева, спускаясь по лестнице, потеряла равновесие и упала. В этот момент находившийся у нее на руках трехмесячный ребенок выпал на землю и получил тяжелую травму головы.

По словам очевидцев, женщине, упавшей с лестницы, была оказана помощь, однако спасти жизнь младенца не удалось. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

"Я сам помог, взял малыша на руки и отдал матери. У женщины ушиб на колене, а рука оцарапана", - отметил один из очевидцев.

Отец младенца, в свою очередь, рассказал, что узнал о случившемся после возвращения домой.

"Я уходил покупать рубашку, а когда вернулся домой, родственники рассказали о случившемся. Сказали, что отвезли в больницу. Это был мой самый младший сын. Малыш скончался до того, как его доставили в больницу", - подчеркнул он.

Отметим, что семья воспитывает еще двоих детей.

В настоящее время по факту происшествия проводится расследование.

2026/09/07 10:17

В Гёйчайском районе произошел трагический несчастный случай, в результате которого погиб трехмесячный ребенок.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, это произошло в селе Лякчыплаг.

По предварительным данным, ребенок находился на руках у матери, когда она, потеряв равновесие, упала с лестницы. В момент падения ребенок выпал из ее рук и получил тяжелую травму головы.

Спасти младенца не удалось, ребенок скончался.

По факту произошедшего проводится расследование.