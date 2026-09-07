США хотят заставить мир платить за созданный ими же хаос в Ормузе - МИД Ирана
Ормузский пролив оставался полностью открытым до 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран, заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.
«Вашингтон развязал против региона незаконную и свирепую войну, нарушив нормальное движение коммерческого судоходства: танкеры остановлены, торговля парализована, а цены на энергоносители растут. Теперь США пытаются предъявить миру счет за кризис, который создали сами, и повесить на него имя Ирана», - написал Багаи в социальной сети Х.
Он отметил, что, по вашингтонской версии, за войну, «развязанную Соединенными Штатами, почему-то должны обвинять поведение самого Ирана».
«Америка развязала войну, но ожидает, что платить по счетам будет весь этот мир, при этом выставляя Иран виновником хаоса. Это полнейший абсурд!» - подчеркнул дипломат.
The Strait of #Hormuz was wide open until 28 February, when the #USrael attacked Iran. Washington unleashed an unlawful and savage war on the region and disrupted the normal flow of commercial shipping; tankers are halted, trade is disrupted, and energy prices are rising.
The US… pic.twitter.com/ll5oHCQoEv — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) September 6, 2026