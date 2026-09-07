США хотят заставить мир платить за созданный ими же хаос в Ормузе - МИД Ирана

Ормузский пролив оставался полностью открытым до 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран, заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

«Вашингтон развязал против региона незаконную и свирепую войну, нарушив нормальное движение коммерческого судоходства: танкеры остановлены, торговля парализована, а цены на энергоносители растут. Теперь США пытаются предъявить миру счет за кризис, который создали сами, и повесить на него имя Ирана», - написал Багаи в социальной сети Х.

Он отметил, что, по вашингтонской версии, за войну, «развязанную Соединенными Штатами, почему-то должны обвинять поведение самого Ирана».

«Америка развязала войну, но ожидает, что платить по счетам будет весь этот мир, при этом выставляя Иран виновником хаоса. Это полнейший абсурд!» - подчеркнул дипломат.