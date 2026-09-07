Каллас отменила создание группы высокого уровня ЕС по обороне

Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась от создания группы высокого уровня по вопросам обороны (High-Level Group on Defence) в составе бывших политических и военных лидеров под давлением стран-членов ЕС, прежде всего Германии и Италии.

Об этом сообщила газета Politico.

Отказ Брюсселя от реализации инициативы, выдвинутой Каллас 1 сентября 2026 года на встрече министров обороны в Ирландии, может стать, по данным издания, еще одним ударом по позициям экс-премьера Эстонии. Каллас возглавляет закулисную борьбу против франко-германских планов по реформированию Европейской службы внешних связей, и оборонная инициатива, по мнению дипломатов, является попыткой сопротивления таким шагам.

Противники предложения опасаются, что полномочия новой группы копировали бы работу Еврокомиссии, пересекаясь с деятельностью еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса. «Некоторые государства-члены посчитали, что это не тот путь, по которому следует идти в данный момент», — заявил один из чиновников ЕС.

«После обсуждения с министрами мы решили отказаться от этой инициативы и рассматриваем новые способы взаимодействия с государствами-членами», — уточнил он.

Презентация High-Level Group on Defence должна была состояться в понедельник утром в Брюсселе в библиотеке Сольве. На ней ожидалось присутствие около 150 человек из институтов ЕС, аналитических центров, академических кругов и НАТО.

Имена членов группы держались в секрете офисом Каллас, однако, по сведениям трех дипломатов, ее должен был возглавить экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. В группу, как ожидалось, вошли бы бывшие министры обороны, такие как Юри Луйк из Эстонии и Флоранс Парли из Франции. Планировалось также представительство в ней стран, не входящих в ЕС, таких как Великобритания и Украина.