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Иран и Оман в ближайшие дни подпишут согласованные маршруты прохода через Ормуз

First News Media11:13 - Сегодня
Иран и Оман в ближайшие дни подпишут согласованные маршруты прохода через Ормуз

Иран и Оман в ближайшие дни объявят о согласованном коридоре прохода через Ормузский пролив, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

«Новый международный коридор, которым управляет Иран, был согласован с братьями из Омана и будет объявлен в ближайшие дни», — цитируют государственные СМИ Ирана заявление Резаи.

Он также сообщил, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет объявлена новая запретная зона.

По его словам, любое судно, которое войдет в этот район без согласования с Тегераном, будет внесено в санкционный список.

Резаи уточнил, что зона «начнется от линии блокады ВМС США и будет простираться до некоторых частей Персидского залива», охватывая территорию вплоть до портов погрузки.

Он также заверил, что Ормузский пролив «полностью закрыт и находится под контролем вооруженных сил Ирана», назвав ложью обратные заявления президента США.

«Американцы пытаются провести контрабандой пять-шесть судов, что обходится им дорого, но эти суда обычно подвергаются атакам», — добавил он.

При этом секретарь Высшего совета нацбезопасности отметил, что Иран решил не топить американские суда, так как «на них перевозится нефть, а это нанесло бы ущерб окружающей среде региона».

Тегеран, подчеркнул он, не даст никаких обязательств по открытию Ормузского пролива, если Вашингтон не прекратит угрозы и агрессию и не восстановит доверие Ирана.

«Американцы должны завоевать доверие Ирана, чтобы переговоры продолжились», — сказал он.

По словам Резаи, Иран обязуется не препятствовать судоходству в Ормузском проливе только в том случае, если США не будут угрожать Ирану.

Резаи также опроверг слухи о дефиците товаров в Иране на фоне санкций США. Он заявил, что продажа нефти продолжается, доходы возвращаются в страну, а стратегические запасы основных товаров остаются стабильными.

Источник: Интерфакс

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