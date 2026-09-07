Роза Зергерли исполнила песню о Шуше на закрытии VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке - ВИДЕО

В столице Кыргызстана состоялась торжественная церемония закрытия VI Всемирных игр кочевников.

Масштабное мероприятие прошло 6 сентября на новом стадионе «Бишкек Арена» и собрало представителей и гостей из разных стран мира - в рамках церемонии состоялся большой концерт с участием известных артистов.

Одной из участниц концертной программы стала азербайджанская певица Роза Зергерли - ведущая церемонии представила ее со сцены как «многогранную артистку» и «единственную мировую диву из Азербайджана». Отметим, что на церемонии закрытия VI Всемирных игр кочевников Р.Зергерли исполнила песню на азербайджанском языке «Şuşa - Xarı Bülbül».

«Особенно дорог для меня этот вечер потому, что именно здесь я впервые представила свою национальную композицию «Şuşa - Xarı Bülbül». Музыка этой композиции - Пярвиз Махмудов. Для меня было невероятно волнительно впервые исполнить её на такой масштабной международной сцене и увидеть, с какой любовью и теплом её приняли зрители» - рассказывает певица в социальной сети Instagram.

Р.Зергерли подчеркивает, что особое место в этой композиции занимает творчество выдающегося народного артиста Азербайджана, виртуозного гармониста Автандила Исрафилова: «При жизни великий мастер создал и посвятил мне композицию «Qızıl gül». Для меня это было и остаётся огромной честью - получить такое музыкальное посвящение от человека, который оставил яркий след в истории азербайджанской гармони. Позже я интегрировала мотив «Qızıl gül» в композицию «Şuşa - Xarı Bülbül», соединив в ней национальную музыку, память, любовь к Шуше и наследие наших выдающихся мастеров. Сегодня я ещё раз убедилась: музыка не знает границ. Она объединяет народы».

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