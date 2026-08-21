Международный хит «İstədim» прозвучал на открытии «Новой волны - 2026» - ВИДЕО

20 августа в столице Татарстана состоялась торжественная церемония открытия международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна - 2026».

В масштабном концерте, собравшем на одной сцене известных артистов, приняла участие и азербайджанская певица Роза Зергерли. Артистка представила зрителям свой хит «İstədim» - самую известную композицию в её репертуаре, которая получила международную популярность и принесла певице широкое признание за пределами Азербайджана.

Выступление Розы Зергерли стало частью большой концертной программы открытия «Новой волны - 2026». В этот вечер на сцену также вышли Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Дима Билан, Ани Лорак, Лариса Долина, Алсу, ANNA ASTI и другие известные исполнители.

Кроме того, Роза Зергерли выступила в дуэте с известным композитором и продюсером Игорем Крутым. Вместе они исполнили композицию «Кино».

Для Розы Зергерли участие в церемонии стало ещё одним заметным событием в её международной карьере. Азербайджанская исполнительница продолжает расширять географию своих выступлений, представляя азербайджанскую эстраду на крупных музыкальных площадках - напомним, что ранее певица стала обладательницей премии Жара Music Awards 2026.

В 2026 году «Новая волна» проходит в Казани с 20 по 26 августа – Азербайджан в этом году на международном конкурсе не представлен.

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