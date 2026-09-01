Роза Зергерли выступила на церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке – ВИДЕО

В Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия VI Всемирных игр кочевников.

Масштабное мероприятие прошло 31 августа на новом стадионе «Бишкек Арена» и собрало представителей и гостей из разных стран мира - в рамках церемонии состоялся большой концерт с участием известных артистов.

Одной из участниц концертной программы стала азербайджанская певица Роза Зергерли - ведущие церемонии представили артистку со сцены как «настоящую диву из Азербайджана» и «мировую звезду». Перед многотысячной аудиторией на главной сцене церемонии открытия Р.Зергерли исполнила свой хит «İstədim», принесший ей международную популярность

Отметим, что VI Всемирные игры кочевников проходят в Кыргызстане с 1 по 6 сентября. Основные спортивные соревнования состоятся в Иссык-Кульской области. В программу Игр входят традиционные виды спорта, национальные игры, а также культурные и научные мероприятия.









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