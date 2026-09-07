В Турции вспыхнул лесной пожар

В турецкой провинции Мугла, в лесной местности в районе Яраш по пока не установленной причине вспыхнул пожар.

Из-за сильного ветра, который наблюдается в регионе, огонь за короткое время распространился на территорию района Армутчук.

В район направлены пожарные расчеты, а также авиационная и наземная техника. В тушении пожара задействованы 232 человека личного состава, кроме того, 7 самолетов, 13 вертолетов, 32 пожарные машины, 7 бульдозеров, 62 водовоза, 12 единиц другой техники. Еще 11 автомобилей и машины скорой помощи оказывают содействие в эвакуации.

Движение по автомобильной дороге Мугла — Денизли осуществляется в контролируемом режиме.

Источник: Anadolu