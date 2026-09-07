В Турции задержали 9 подозреваемых в FETÖ
В турецкой провинции Мугла на юго-западе страны в рамках расследования дела против FETÖ задержали девять подозреваемых в членстве в движении, пытавшихся покинуть страну.
По данным TRT Haber, они планировали пересечь границу на яхте PETER PAN под российским флагом. Судно задержали у берегов города Датча, недалеко от международных вод. Вместе с подозреваемыми были задержаны капитан яхты и двое детей, находившихся на борту.
В отношении капитана возбудили уголовное дело по обвинениям в «оказании помощи террористической организации FETÖ» и «незаконном ввозе мигрантов».
Детей передали родственникам. После завершения необходимых процедур задержанных передадут судебным органам.
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