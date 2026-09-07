Иран обвинил США и Израиль в срыве инспекций МАГАТЭ
Иран ограничил доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к ядерным объектам страны из-за действий США и Израиля.
Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
По его словам, требования западных стран являются необоснованными, поскольку ограничения доступа МАГАТЭ стали прямым следствием действий США и Израиля против иранских ядерных объектов.
Багаи также заявил, что попытки европейских стран вновь вынести иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности ООН противоречат их собственным заявлениям о восстановлении санкций Совбеза прошлой осенью.
«Это доказывает правоту позиции Ирана, Китая и России о незаконности и неприменимости данного механизма (имеется в виду механизм snapback по восстановлению санкций СБ ООН. — Прим.)», — добавил дипломат.
Источник: ТАСС