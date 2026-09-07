В ОАЭ заявили о необходимости восстановить отношения с Ираном

Объединенные Арабские Эмираты рано или поздно будут вынуждены восстановить отношения с Ираном после окончания конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом заявил советник президента ОАЭ по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш.

«Отношения с Ираном остаются центральным вопросом не только для ОАЭ, но и для всех стран Персидского залива. Иран остается нашим соседом, и в какой-то момент нам придется найти способ восстановить то, что можно восстановить. География не оставляет нам альтернативы», — сказал он во время выступления на международном форуме Hili Forum, посвященном вопросам геополитики, экономики и безопасности Ближнего Востока, в Абу-Даби.

При этом Гаргаш подчеркнул, что восстановление доверия между странами — отдельный вопрос. По его словам, наладить «функциональные отношения» значительно проще, тогда как на восстановление доверия могут потребоваться «много лет, а возможно, десятилетия».

Источник: ТАСС