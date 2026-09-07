Пожар на рынке в Индонезии: есть жертвы

В индонезийской провинции Центральное Папуа в результате крупного пожара на рынке погибли 11 человек, в том числе шестеро детей.

Как сообщает NDTV со ссылкой на полицию, возгорание началось около 00:25 по местному времени (21:25 по Баку) в городе Паниаи и быстро распространилось на расположенные вплотную друг к другу торговые киоски и жилые помещения. Всего огонь уничтожил около 40 зданий.

После ликвидации пожара сотрудники полиции обнаружили тела 11 погибших. Пять из них были взрослыми, еще шестеро — детьми в возрасте от двух до девяти лет.

Причина возгорания пока остается неизвестной. Полиция продолжает расследование и опрашивает свидетелей.