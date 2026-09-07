В Совете мира считают, что восстановление Газы начнется нескоро

Программы по восстановлению и реконструкции палестинского сектора Газа не получится реализовать в ближайшее время.

Об этом заявил высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов.

«Народ Газы живет в крайне тяжелых гуманитарных условиях», — указал Младенов, слова которого привел телеканал Al Hadath. «Мы еще далеки от начала процесса восстановления палестинского анклава», — добавил он.

Младенов подчеркнул, что «необходимо быстрее двигаться к началу восстановления Газы» и что у Совета мира «есть обязательства от ряда стран по данному вопросу».

Ранее высокий представитель призывал к скорейшему выводу израильских войск из сектора и доставке строительных материалов, необходимых для восстановления инфраструктуры и жилых домов в палестинском анклаве, отметив, что «собранных на эти цели средств недостаточно». 28 августа Младенов сообщил, что Совет мира «получил обещания на сумму $7 млрд на восстановление Газы».

В октябре 2025 года Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Инициатива состояла из трех этапов: первый включал прекращение боевых действий, освобождение удерживаемых лиц и частичный вывод израильских войск. Последующие фазы предполагали окончательное завершение конфликта и восстановление анклава, однако стороны пока так и не смогли перейти ко второму этапу соглашения.

Источник: ТАСС