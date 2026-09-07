В Индонезии извергаются сразу шесть вулканов

Сразу шесть вулканов в Индонезии находятся в состоянии извержения.

Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на данные МВД, Минтранса и Агентства вулканологии страны.

Третий, повышенный уровень опасности установлен для вулканов Анак-Кракатау, Семеру, Ибу, Лаки-Лаки и Синабунг. Для вулкана Левотолок действует второй уровень опасности.

Вулканическая активность в стране наблюдается с 31 августа. В воскресенье Семеру выбросил столб пепла на высоту около тысячи метров, при этом Анак-Кракатау также продолжает извергаться.

Специалисты Центра вулканологии Индонезии отмечают, что извержения Семеру и Анак-Кракатау не связаны между собой, поскольку каждый из вулканов имеет собственную магматическую систему.