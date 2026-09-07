ЕС потребует от Венгрии отменить закон против ЛГБТ
Новый виток противостояния между институтами ЕС и Венгрией начнется в октябре.
Европарламент потребует от Будапешта отменить закон против ЛГБТ.
По информации телеканала, в октябре Европарламент направит в Венгрию миссию для оценки соблюдения страной европейских норм, включая условия для отмены действующего закона. При этом правительство Петера Мадьяра пока не намерено отказываться от него.
Представители миссии также проведут встречи с представителями гражданского общества и неправительственных организаций. По итогам визита будет подготовлен доклад.
Кроме того, миссия должна оценить, существуют ли условия для прекращения процедуры против Венгрии по 7-й статье Договора о Европейском союзе. Теоретически этот механизм может привести к лишению страны права голоса в Совете ЕС за нарушение «норм и ценностей» Евросоюза.
Процедура в отношении Венгрии была запущена в 2018 году с целью оказания давления на правительство бывшего премьер-министра Виктора Орбана.
Источник: Euronews