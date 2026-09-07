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Песков назвал темы переговоров Путина и Пашиняна

First News Media15:38 - Сегодня
Песков назвал темы переговоров Путина и Пашиняна

Основными темами предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве станут дальнейшее развитие Армении и ее внешнеполитическая ориентация, а также проведение референдума по этому вопросу.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, точные даты встречи пока находятся на стадии согласования.

Песков также напомнил, что во время встречи лидеров двух стран в Бишкеке были обозначены конкретные вопросы, касающиеся двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Источник: «Интерфакс»

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