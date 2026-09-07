Оман эвакуировал 16 моряков с атакованного танкера

Власти Омана эвакуировали 16 моряков с саудовского танкера SIDR, подвергшегося атаке в Ормузском проливе.

Об этом сообщило агентство ONA.

По его данным, оманское судно эвакуировало 16 человек, которым оказали медицинскую помощь. Всего на борту танкера находились 25 человек. Двое членов экипажа погибли.

2 сентября саудовская судоходная компания Bahri сообщила, что в результате инцидента с SIDR при прохождении Ормузского пролива погибли двое моряков — граждане Филиппин.

По информации ONA, танкер подвергся обстрелу неподалеку от побережья Омана.