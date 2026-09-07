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Мерц после победы АдГ заявил о необходимости фундаментальных реформ в ФРГ

First News Media16:55 - Сегодня
Мерц после победы АдГ заявил о необходимости фундаментальных реформ в ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц после победы партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в ландтаг (региональный парламент) Саксонии-Анхальта заявил, что ФРГ нуждается в фундаментальных реформах.

"Мы знаем, что реформы были главной темой этой кампании, и они ею останутся. Но от себя лично я хочу заявить: нашей стране необходимы коренные реформы", - сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине. "Нам нужны фундаментальные реформы в Германии. То, что мы должны не просто обосновывать их рационально, но и доносить эмоционально, - наша общая задача, которую я тоже беру на себя. Речь идет ни больше ни меньше о будущем нашей страны и о возможностях наших детей и внуков", - сказал он.

При этом глава правительства Германии утверждал, что его "решимость продолжать курс реформ остается непоколебимой". "Но я знаю, что мы должны делать больше, чем просто математически или экономически обосновывать эти реформы. Мы должны лучше их объяснять", - резюмировал Мерц.

Источник: ТАСС

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