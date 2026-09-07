Гросси: Иран не возобновит сотрудничество с МАГАТЭ
Иран отказался возобновлять полноценное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) до достижения прямого политического соглашения с США.
Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос корреспондента телеканала Iran International.
По его словам, МАГАТЭ сейчас не может проверять состояние иранских ядерных объектов из-за отсутствия содействия со стороны Тегерана. Иран не предоставил агентству запрошенную информацию о своей ядерной программе.
Гросси отметил, что иранское руководство объясняет свою позицию нежеланием возобновлять полноценное взаимодействие с инспекторами до заключения прямого политического соглашения с США.
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что нормализация ситуации вокруг Ирана невозможна без полного восстановления взаимодействия между Тегераном и агентством.