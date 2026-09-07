Мерц назвал провал ХДС в Саксонии-Анхальт тяжелейшим за последние десятилетия

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что партия Христианско-демократический союз (ХДС) потерпела "драматическое поражение" на выборах в ландтаг (региональный парламент) Саксонии-Анхальт. Об этом пишет газета Bild.

Мерц назвал поражение партии самым тяжелым поражением на выборах, которое ХДС терпел за последние десятилетия, и отметил, что результаты выборов будут иметь международные последствия.

"Сегодня утром на заседании президиума, а затем и федерального правления ХДС Германии мы детально обсудили эти результаты выборов. И я могу вам сказать: мы все глубоко шокированы. Мы не ожидали этого в подобной форме. Само собой разумеется, мы обязаны принять этот результат — таковы правила нашей демократии", — сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине. "Я должен признать: это самое тяжелое поражение на выборах, которое ХДС терпел за последние десятилетия", — констатировал он.

Канцлер ФРГ добавил, что произошедшее должно иметь последствия. Через две недели, как напомнил он, пройдут еще два голосования на выборах в ландтаги в Мекленбурге — Передней Померании и в Берлине. В то же время Мерц подчеркнул, что после выборов в Саксонии-Анхальт ситуация изменилась не только в этом регионе, но и во всей Германии. "И эти результаты выборов будут иметь последствия. Они также повлияют на международную обстановку", — констатировал Мерц.

Источник: ТАСС