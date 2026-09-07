Еврокомиссия подтвердила отказ от создания Группы высокого уровня ЕС по обороне

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила отказ от создания Группы высокого уровня ЕС по обороне, которую пыталась сформировать глава дипслужбы ЕС Кая Каллас и первое заседание которой было сегодня отменено.

Об этом заявил представитель ЕК Кристиан Виганд.

"Эта встреча была запланирована на сегодня. Но после консультаций со странами-членами верховный представитель (глава евродипслужбы Кая Каллас) решила не продолжать эту работу", - заявил он на брифинге в Брюсселе. По словам Виганда, взаимодействие со странами ЕС по обороне будет осуществляться "в других форматах".

Виганд и глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью отказались комментировать причины этого решения, рекомендовав журналистам обращаться к странам ЕС, выступившим против этой инициативы.

Ранее европейские издания Politico и портал Euractiv сообщили, что дипслужба ЕС отказалась от этого проекта под давлением Франции, Германии и Италии, которые считали, что такая группа в составе дипслужбы ЕС будет дублировать полномочия Еврокомиссии в лице еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, что приведет к усилению конфликта полномочий в Брюсселе между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас.

Источник: ТАСС