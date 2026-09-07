ЕК: прогнозы о безвизе Армении преждевременны

В Еврокомиссии считают преждевременными прогнозы о возможном введении безвизового режима между Арменией и Евросоюзом к 2029 году.

Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, пока слишком рано с точностью прогнозировать, станет ли 2029 год или какая-либо другая дата моментом либерализации визового режима.

При этом в программе правительства Армении на 2026–2031 годы закреплена цель добиться полного безвизового режима с ЕС к 2029 году.

Источник: Sputnik Армения