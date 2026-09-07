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Иран модернизирует системы ПВО

First News Media18:00 - Сегодня
Иран модернизирует системы ПВО

Вооруженные силы Ирана модернизируют военную технику и системы противовоздушной обороны с учетом современных вызовов и угроз.

Об этом заявил командующий штабом ПВО центрального командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» Алиреза Эльхами.

По его словам, Иран, опираясь на собственные возможности, продолжает наращивать объемы производства военной техники, расширять ее номенклатуру и совершенствовать способы ее применения и тактику.

Эльхами отметил, что увеличение объемов и видов выпускаемого вооружения позволяет иранской ПВО эффективно адаптироваться к меняющейся оперативно-тактической обстановке в регионе.

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