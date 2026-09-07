 Россия будет готова к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму — СМИ | 1news.az | Новости
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Россия будет готова к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму — СМИ

First News Media21:00 - Сегодня
Россия будет готова к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму — СМИ

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили, что российская сторона будет готова к переговорам по конфликту на Украине после выборов в Госдуму 20 сентября.

Об этом сообщили в Елисейском дворце журналистам, передает Le Figaro.

«Американцы сообщили нам о новом всплеске готовности России к переговорам после выборов в Думу и о том, что в этом контексте нам необходимо подготовиться к новому началу переговоров», — сообщила пресс-служба президента Франции. Le Figaro отмечает, что об этом переговорщики США доложили во время беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским. На этих переговорах также присутствовали представители Германии, Франции и Великобритании.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с руководством России и Украины 5 и 6 сентября. Сначала они прибыли в Москву, а на следующий день — в Киев. Господин Уиткофф отмечал, что услышал «новые идеи» по украинскому конфликту от российской стороны. Американские переговорщики заявили о намерении возобновить трехсторонний формат переговоров.

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