 Мадьяр объявил о начале работы над новой конституцией Венгрии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Мадьяр объявил о начале работы над новой конституцией Венгрии

First News Media23:40 - 07 / 09 / 2026
Мадьяр объявил о начале работы над новой конституцией Венгрии

Правительство Венгрии приступило к работе над проектом новой конституции, которая должна отражать интересы всего общества и исключить возможность использования её в интересах одной политической силы.

Как передает ТАСС, об этом заявил премьер‑министр Петер Мадьяр на открытии осенней сессии парламента.

«Мы приступаем к решению одного из важнейших вопросов для будущего Венгрии — созданию гарантий того, чтобы в стране больше никогда не возникала система, способная противопоставить государство всему народу. Вместе со всеми людьми и для всех людей мы напишем конституцию, которая никогда больше не будет использована какой‑либо одной политической силой для укрепления собственной власти», — подчеркнул Мадьяр.

По словам премьера, новый документ должен стать «краеугольным камнем правового фундамента общей жизни» и гарантировать устойчивость демократических институтов.

Поделиться:
215

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и РФ провели телефонный разговор

Экономика

На производственных участках «Азнефть» усилены меры безопасности

Спорт

Азербайджанская бадминтонистка завоевала золотую медаль на международном ...

Общество

На Шахдаге и в Шамахе выпал град - ОБНОВЛЕНО

В мире

Главы МИД арабских стран осудили действия Тегерана

Мадьяр объявил о начале работы над новой конституцией Венгрии

Трамп показал карту Канады и Мексики в цветах американского флага — ФОТО

Ученые планируют отвязать мировое время от вращения Земли

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Украина начинает кампанию по блокированию воздушного пространства РФ — Зеленский

В Стамбуле в своем доме скончался известный актер Серхат Мустафа Кылыч

Бизнесмен, подавший в суд на «Шарурлу Исфендияра», получил 13 лет тюрьмы 

Си Цзиньпин досрочно покинул саммит «ШОС+» в Бишкеке

Последние новости

Главы МИД арабских стран осудили действия Тегерана

Сегодня, 00:00

Мадьяр объявил о начале работы над новой конституцией Венгрии

07 / 09 / 2026, 23:40

Набрал 300, а поступил с 627: история выпускника из Ордубада

07 / 09 / 2026, 23:20

Рядом с Домом культуры в Хырдалане произошёл пожар - ВИДЕО

07 / 09 / 2026, 23:08

Трамп показал карту Канады и Мексики в цветах американского флага — ФОТО

07 / 09 / 2026, 23:00

В The Guardian раскритиковали фильм «Black Garden» за искажённое представление конфликта в Карабахе

07 / 09 / 2026, 22:43

Ученые планируют отвязать мировое время от вращения Земли

07 / 09 / 2026, 22:20

Азербайджан подчеркнул важность ядерной безопасности на заседании МАГАТЭ

07 / 09 / 2026, 22:00

Нигяр Фархад возвращает деньги заявителям

07 / 09 / 2026, 21:40

В Баку произошёл пожар в недостроенном здании - ВИДЕО

07 / 09 / 2026, 21:20

Россия будет готова к переговорам с Украиной после выборов в Госдуму — СМИ

07 / 09 / 2026, 21:00

Анджелина Джоли приехала к боксерам в Харьков

07 / 09 / 2026, 20:40

В архиве Венгерской академии наук обнаружены редкие рукописи азербайджанских классиков

07 / 09 / 2026, 20:20

На производственных участках «Азнефть» усилены меры безопасности

07 / 09 / 2026, 20:02

Азербайджанская бадминтонистка завоевала золотую медаль на международном турнире

07 / 09 / 2026, 19:45

Уиткофф заявил о прогрессе после переговоров в Москве и Киеве

07 / 09 / 2026, 19:30

Сильный ветер повалил 15 деревьев в Баку

07 / 09 / 2026, 19:15

Опасная ситуация: водитель выехал на главную дорогу на игрушечной машине - ВИДЕО

07 / 09 / 2026, 19:00

Бывший муж сжёг машину женщины после отказа дать ему деньги

07 / 09 / 2026, 18:45

МЧС повторно обратилось к населению в связи с наблюдаемым в настоящее время сильным ветром

07 / 09 / 2026, 18:30
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10