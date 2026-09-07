Мадьяр объявил о начале работы над новой конституцией Венгрии

Правительство Венгрии приступило к работе над проектом новой конституции, которая должна отражать интересы всего общества и исключить возможность использования её в интересах одной политической силы.

Как передает ТАСС, об этом заявил премьер‑министр Петер Мадьяр на открытии осенней сессии парламента.

«Мы приступаем к решению одного из важнейших вопросов для будущего Венгрии — созданию гарантий того, чтобы в стране больше никогда не возникала система, способная противопоставить государство всему народу. Вместе со всеми людьми и для всех людей мы напишем конституцию, которая никогда больше не будет использована какой‑либо одной политической силой для укрепления собственной власти», — подчеркнул Мадьяр.

По словам премьера, новый документ должен стать «краеугольным камнем правового фундамента общей жизни» и гарантировать устойчивость демократических институтов.