Ученые планируют отвязать мировое время от вращения Земли

Международное бюро мер и весов в октябре рассмотрит возможность окончательного отказа от привязки всемирного координированного времени (UTC) к фактическому вращению Земли. Об этом пишет Financial Times.

Необходимость пересмотра системы возникла на фоне ускорения вращения планеты, которое наблюдается примерно с 2015 года. Если эта тенденция сохранится, до 2035 года может возникнуть необходимость впервые ввести отрицательную високосную секунду — то есть вычесть секунду из UTC.

Ранее отрицательные високосные секунды не применялись. Учёные предупреждают, что подобная корректировка может вызвать серьёзные проблемы в цифровых системах, работающих с временными метками.

В октябре специалисты по измерению времени должны проголосовать за замену дополнительной секунды на високосный час. В случае принятия резолюции для накопления разницы в один час может потребоваться около тысячи лет или даже больше, что позволит надолго отказаться от корректировок времени.

По словам ведущего научного сотрудника Национальной физической лаборатории Великобритании Сетнама Шемара, даже положительные високосные секунды сложно надёжно внедрять. Он отметил, что отрицательная високосная секунда может привести к масштабным техническим сбоям в телекоммуникациях, электросетях и системах спутниковой навигации.

Большинство из 69 государств — членов Международного бюро мер и весов выступают за отказ от високосных секунд именно из-за потенциальных рисков для критически важной инфраструктуры. По мнению учёных, переход на високосный час позволит устранить эти риски на очень длительный период.