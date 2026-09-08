В Нью-Йорке открывается 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Очередная, 81-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН открывается в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

Ее работа продлится до 7 сентября 2027 года, а центральным событием первого месяца традиционно станут общеполитические прения высокого уровня с участием глав государств и правительств и министров иностранных дел.

Сессия пройдет на фоне продолжающихся международных конфликтов, финансовых трудностей самой ООН и ее реформы. Одной из особенностей предстоящего года станет избрание нового генерального секретаря организации. Полномочия Антониу Гутерриша, возглавляющего ООН с 2017 года, истекают 31 декабря 2026 года.