В Иране повысили стоимость бензина в два раза

Правительство Ирана повысило цену на бензин по третьему тарифу в два раза — с 50 тыс. до 100 тыс. риалов за 1 литр.

Об этом 8 сентября сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

Новый тариф вступил в силу с 00:00. При этом цены по первым двум категориям остались без изменений — 15 тыс. и 30 тыс. риалов за литр соответственно.

Повышение коснулось третьей ценовой группы, которая применяется после исчерпания всех лимитов на топливной карте. Ранее бензин по этому тарифу стоил 50 тыс. риалов за литр.