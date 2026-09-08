Сегодня в некоторых районах Баку будет приостановлена подача газа.

Как передает 1news.az, об этом сообщило производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана.

В связи с устранением утечки газа, обнаруженной на магистральном газопроводе высокого давления, принадлежащем Управлению "Газовый экспорт", с 10:00 до завершения работ будет временно приостановлена подача газа в части Сабунчинского и Сураханского районов.