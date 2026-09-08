Финляндия достроила забор в 200 км на границе с Россией

Финляндия завершила возведение заграждения протяженностью 200 километров на границе с Россией.

Об этом сообщили в пограничной охране Финляндии, входящей в состав НАТО.

«Главная задача государства - обеспечить безопасность своих граждан. Заградительная стена на восточной границе является неотъемлемой частью эффективной системы пограничной безопасности в эти непредсказуемые времена», - подчеркнула министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

По ее словам, Финляндия, будучи государством-членом Шенгенской зоны, несет свою долю ответственности за безопасность у внешних рубежей.

Пограничное заграждение состоит из ограждения высотой 4,5 метра, системы технического наблюдения, дорожной сети и просеки шириной 25 метров.

Речь идет об одном из самых масштабных инфраструктурных проектов в Финляндии, заявили в погранохране. В реализации инициативы были задействованы сотни компаний, на строительных площадках ежедневно работали до 600 человек и 150 единиц техники.

Финляндия на фоне войны России против Украины приступила к строительным работам в марте 2023 года. В Хельсинки опасались, что Россия использует мигрантов для давления на страну.

В городе Иматра, рядом с которым велось строительство, никто не испытывал энтузиазма по поводу проекта, но жители смирились, говорил в интервью DW мэр Матиас Хильден. «Немного грустно, что нам это нужно», - подчеркивал он.

В сентябре 2022 года в Финляндию бежало большое число россиян после того, как президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

Источник: DW